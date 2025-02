La Juventus saluta anche la Coppa Italia, in una settimana perse tutte le certezze: ora la qualificazione Champions per salvare la stagione

In meno di una settimana, così, la Juve esce di scena in modo del tutto inatteso sia dalla Champions League per mano del Psv, sia dalla Coppa Italia ai rigori con l'Empoli, due squadre che sulla carta apparivano abbondantemente alla porta degli uomini di Motta. E proprio il tecnico ex Bologna finisce sul banco degli imputati: arrivato in estate per dare un gioco a una squadra che da anni prediligeva con Allegri un tipo di calcio "risultatista", Thiago Motta sembra aver perso quella verve iniziale che aveva contraddistinto la sua Juve nelle prime giornate. Contro le medio-piccole, in particolare, la squadra bianconera fatica a creare gioco corale e si affida sempre di più alle inventive del singolo. Ma non sempre le giocate individuali funzionano e un gioco macchinoso mette in luce tutte lacune, anche quelle difensive.