Coppa Italia, Juventus-Empoli 3-5 dcr: i toscani volano in semifinale per la prima volta nella loro storia, bianconeri fuori ai rigori

A inizio ripresa Empoli subito pericolosissimo con una gran botta da fuori area di Maleh, deviata in angolo da Perin. Il primo squillo dei bianconeri arriva al 52' con una bella punizione calciata da Vlahovic e indirizzata sotto la traversa: ma Vasquez è attento. Thiago Motta prova a modificare lo scacchiere tattico e inserisce Locatelli e Yildiz al posto di Kelly e di uno spento Koopmeiners, schierando così le 4 punte. Ma la Juve rischia nuovamente di prendere il secondo gol, questa volta Sambia sfrutta un clamoroso errore di Cambiaso per involarsi in area. Il francese calcia però in modo affrettato e Perin risponde nuovamente presente. Al 66' arriva il pari della Juve: al termine di un uno-due con il connazionale Kolo Muani, Thuram si inventa una giocata pazzesca col tacco per superare Henderson e poi di destro insacca l'1-1. Al 78' il neo-entrato Esposito impegna Perin con un bel destro al volo dopo un ottimo controllo. Motta nel finale fa esordire Alberto Costa, inserendolo al posto di Cambiaso. Un'altra ripartenza dell'Empoli fa tremare la difesa bianconera ma Kouame spedisce a lato. Immediata la replica dei padroni di casa con Vlahovic che si gira in un fazzoletto in area ma non centra la porta.