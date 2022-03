Juve, Allegri: "Vittoria importante per il quarto posto, non era facile a Genova"

QUI JUVE

"Più facile vincere lo scudetto o che Dybala rinnovi? La cosa che conta è avere Paulo mercoledì..."

Dopo la vittoria con la Samp, Massimiliano Allegri è soddisfatto, ma preferisce tenere un profilo basso. "A Genova non era facile, ma la squadra ha fatto bene - ha spiegato a DAZN il tecnico della Juve -. Era importante vincere, per consolidare il quarto posto e preparare meglio la Champions". Poi dribbling secco sulla domanda relativa alla lotta scudetto: "Più facile vincere lo scudetto o che rinnovi Dybala? L'importante è riavere Paulo mercoledì, abbiamo una partita molto complicata...". Getty Images

"Oggi sul piano tecnico la squadra ha giocato bene - ha continuato Allegri analizzando la gara -. Dobbiamo migliorare nel momento in cui abbiamo avuto il controllo della partita, nel secondo tempo dovevamo capire meglio le situazione per fare male in avanti". "La catena di destra sta funzionando bene perché Danilo sa come smarcarsi - ha proseguito -. Lui sa anche controllare bene la palla, è carismatico e dà tranquillità la squadra". "In fase offensiva bisogna leggere meglio le situazioni e anche aumentare la conoscenza tra i giocatori", ha aggiunto il tecnico bianconero. "Rabiot? Sta facendo una buona annata. Ha passo, si sacrifica e deve essere più libero nell'andare a far gol - ha proseguito Max -. Può fare di più, ma sta facendo bene". "Non cambia assolutamente niente perché siamo lontani da quelle che sono davanti - ha continuato parlando ancora della lotta scudetto -. L'Inter ha due in partite in meno, Napoli e Milan una in meno. Era importante vincere per consolidarsi e prepararci alla gara di mercoledì che è una gara difficile".

A decidere la gara ci ha pensato Morata con una doppietta e Allegri conferma le sue idee sullo spagnolo: "Alvaro è tra i primi in Europa a livello tecnico, ma se gioca spalle alla porta fa fatica. Se gioca più defilato, mette in campo le sue qualità che sono importanti". Tra i grandi protagonisti del match c'è stato anche Kean, scelto da Allegri per far riposare Vlahovic. "Ha fatto una buona partita. Quando gioca è sempre efficace - ha spiegato il tecnico bianconero -. Si è conquistato un rigore, a Empoli ha segnato. È importante per questa squadra". "Deve migliorare nei controlli, dal punto di vista tecnico - ha aggiunto -. Però quando ha spazio diventa devastante".

Poi una battuta sui prossimi impegni. "Speriamo di recuperare Dybala, è anche fresco mentalmente e c'è bisogno di gente così - ha spiegato Allegri -. La squadra sta crescendo sul piano della fiducia e del palleggio, ma deve migliorare nel trovare gli attaccanti".