Juve, Allegri si è confrontato con la squadra: col Lecce sarà turnover

Il pesante ko col Sassuolo ha incrinato le certezze della Juventus dopo un buon inizio di stagione. Troppo fragorosa la caduta di Reggio Emilia per non far notizia: tanti gli errori individuali per una squadra che sembra non poter mai abbassare la tensione per rendere al massimo. Proprio su questo aspetto si è focalizzato ieri Allegri alla Continassa in occasione della ripresa. Domani sera c'è già il Lecce allo Stadium, e il tecnico toscano ha voluto tenere a rapporto la squadra in presenza del suo staff: zero toni alti, solo un confronto. Con lo scopo di analizzare gli errori fatti. Nessun rimprovero e la necessità di rimettersi subito in carreggiata nonostante la partita in arrivo non sia delle più facili.