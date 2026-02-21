Juventus, la squalifica di Kalulu resta: ecco perché Gravina ha scelto in modo diverso rispetto a Lukaku

Pierre Kalulu non sarà a disposizione di Luciano Spalletti in Juventus-Como: resta la squalifica dopo l'espulsione rimediata contro l'Inter e i no sia della Corte Sportiva d'Appello sul ricorso bianconero che di Gabriele Gravina a cui il club aveva chiesto la grazia. Non è dunque arrivato il colpo di spugna del presidente federale come nel 2023, quando a Lukaku fu tolto il secondo cartellino giallo - e di conseguenza l'espulsione e la squalifica - ma per una casistica molto diversa.