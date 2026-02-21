Ligue 1, il Lens cade a Monaco, chance Psg per tornare in testa
Il Lens, capolista del campionato francese, è stato sconfitto prendendo tre gol nel secondo tempo, mentre il Monaco rimontava e vinceva 3-2, dando al Paris Saint-Germain la possibilità di portarsi in testa alla Ligue 1. Odsonne Édouard ha segnato subito al volo per il Lens e Florian Thauvin ha risposto sulla respinta dopo che il portiere del Monaco Philipp Köhn era riuscito solo a respingere un tiro deviato all'inizio del secondo tempo.
Folarin Balogun ha segnato contro il corso del gioco al 62', Denis Zakaria ha pareggiato al 70' e Ansu Fati si è avventato su un altro errore difensivo per il 3-2 due minuti dopo. Il Lens aveva solo un punto di vantaggio sul Psg prima che il club della capitale ospitasse il Metz, ultimo in classifica, più tardi sabato.