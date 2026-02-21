Inter, Bastoni si fa ammonire nel finale di Lecce: salta il Genoa, non il derby
© IPA
Graziato da La Penna nella simulazione costata l'espulsione a Kalulu, Alessandro Bastoni ha ricevuto un'ammonizione negli ultimi minuti del match di Lecce. Un giallo "indolore" visto che, essendo diffidato, lo costringerà a saltare solo la prossima partita con il Genoa, ma a ripresentarsi regolarmente in campo giusto in tempo per il derby.
Senza l'ammonizione del Via del Mare, invece, avrebbe rischiato di essere sanzionato contro i liguri, mancando così la decisiva sfida scudetto con il Milan. Per evitare guai peggiori, comunque, Chivu ha deciso di sostituirlo subito.