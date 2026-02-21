Serie B, lo Spezia vince in rimonta a Cesena: colpo salvezza per Donadoni

Liguri che hanno la meglio grazie alla doppietta di Artistico e al gol di Aurelio, non bastano Shpendi e Berti per i romagnoli, due volte in vantaggio sull'1-0 e 2-1. Settima sconfitta in nove partite per la squadra di Magnani, Donadoni si rialza e avvicina la zona della salvezza diretta.