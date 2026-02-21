Pagelle Juventus: Di Gregorio non esce dal tunnel, Koop in difesa azzecca poco e Yildiz predica nel deserto

Juventus-Como 0-2: le immagini del match
© Getty Images
© Getty Images
McKennie a destra vaga e sbaglia, Locatelli e Thuram ingabbiati dal centrocampo del Comodi Enzo Palladini
© Getty Images
JUVENTUS
Di Gregorio 4,5 - Mese di febbraio pesantemente negativo per il portiere bianconero, che dopo undici minuti di gioco si fa beffare (con pesanti responsabilità) dal sinistro di Vojvoda che porta in vantaggio il Como. Non riesce a uscire dal tunnel.
Gatti 5,5 - Sta provando a ritrovare una condizione decente dopo il lungo infortunio. Limita gli strappi in avanti, cerca di tenere la posizione, ma con fatica.
Kelly 6 - La presenza in difesa è la più lucida del reparto, con chiusure puntuali e una buona gestione della costruzione bassa, compresa qualche buona verticalizzazione.
Koopmeiners 5,5 - Vederlo sulla linea dei difensori dà sempre una sensazione di inadeguatezza, vederlo commettere errori tecnici da dopolavorista mette una certa tristezza. Sullo 0-2 sfiora il gol con un colpo di testa e alla fine colpisce un palo su punizione. Chiaro segnale: non deve fare il difensore. .
McKennie 5 - Largo a destra non garantisce la stessa imprevedibilità che sfoggia quando può inserirsi a suo piacimento. Ha sulla coscienza il passaggio sbagliato che porta al gol dell'1-0 per il Como. Nel secondo tempo con l'ingresso di Conceiçao torna a fare il suo mestiere, ma non con la solita efficacia.
Thuram 5 - Usando la sua tecnica notevole, prova a liberarsi dalla gabbia che Fabregas gli ha costruito intorno. Qualche volta ci riesce anche, ma senza trovare il guizzo definitivo.
Dal 29' st Boga 5,5 - Poco tempo a disposizione per tentare di cambiare qualcosa.
Locatelli 5,5 - Vedere roteare maglie azzurre in ogni luogo intorno a lui, si innervosisce anche un po', percorre molti chilometri tentando di tenere in piedi la baracca senza riuscirci.
Cambiaso 6 - Non è ancora il giocatore onniscente corteggiato tempo fa da Guardiola, ma almeno ha ritrovato una buona condizione fisica e la giusta concentrazione.
Miretti 5 - Timido e un po' anonimo nelle sue iniziative, decisamente una prestazione involuta rispetto a quelle di qualche settimana fa che hanno attirato l'attenzione del CT azzurro Gattuso. Corre anche parecchio, ma senza costrutto.
Dal 1' st Conceiçao 5,5 - La prima giocata è di una certa pericolosità, poi gli avversari (Valle in particolare) gli prendono le misure.
Yildiz 6 - Si cimenta (come quasi sempre) in uno sport diverso dai suoi compagni bianconeri, che non sempre assecondano le sue iniziative dinamiche. Da sottolineare anche il suo apporto di generosità nei ripiegamenti difensivi.
Dal 38' st Adzic sv.
Openda 5 - Occasione d'oro per lui, utilizzato pochissimo fin qui in stagione. Non è una prima punta e si vede, prova a dare il suo contributo muovendosi molto e giocando di sponda, ma si mangia una buona occasione poco dopo il 20' del primo tempo. Poi sparisce.
Dal 29' st David 5,5 - Entra e chiede di essere servito, ma se i palloni non arrivavano a Openda, difficile che arrivino a lui.
Allenatore Spalletti 5 - D'accordo l'emergenza, d'accordo la stanchezza, ma le ultime partite della Juventus hanno cancellato quello che di buono era stato fatto nei primi mesi della sua gestione.
COMO
Butez 6,5; Smolcic 6, Jacobo Ramon 6,5, Kempf 6, Alex Valle 6; Perrone 7, Caqueret 6,5 (42' st Alberto Moreno sv); Vojvoda 7 (29' st Diego Carlos 6), Da Cunha 7 (29' st Van der Brempt 6), Baturina 6 (15' st Sergi Roberto 6,5); Douvikas 6 (42' st Morata sv). Allenatore Fabregas 7.
© Getty Images
© Getty Images