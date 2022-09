In Francia è allarme Pogba. Lloris: "Presente al Mondiale? Possibilità compromesse"

L'INFORTUNIO

I dubbi circa le chance di recupero del francese continuano a montare dopo il dietrofront che lo ha portato alla meniscectomia

Sarà un lungo autunno per Paul Pogba: il centrocampista della Juve si è sottoposto negli scorsi giorni all'operazione per riparare il ginocchio dolorante. La riabilitazione si estenderà per un periodo dai 40 ai 60 giorni, e la sua presenza ai Mondiali in Qatar è stata messa in forte dubbio dai suoi stessi compagni di nazionale. Hugo Lloris infatti, a margine del match di Champions tra Tottenham e Marsiglia (2-0), ha commentato così la situazione del Polpo: "Le possibilità di vederlo al Mondiale sono compromesse”.

Vedi anche juventus Juve, il medico che ha operato Pogba: "Terapia conservativa ha peggiorato la situazione" Qualora tutto andasse secondo i piani, Pogba dovrebbe tornare disponibile nei primi giorni di novembre. A metà mese, la spedizione dei bleus salperà per Doha. Perciò il centrocampista bianconero non solo dovrebbe farsi trovare in salute, ma anche in condizione impeccabile agli occhi di Didier Deschamps. E le parole di Lloris, a ridosso di uno degli impegni clou della stagione, non fanno ben sperare.

Il francese si era infortunato al ginocchio durante il tour estivo in America, a fine luglio. In un primo momento aveva optato per la terapia conservativa, ma uno stop al secondo allenamento con la squadra ha portato i medici a convincerlo circa i benefici della meniscectomia artroscopica selettiva esterna. Per Pogba dunque, il percorso verso la rassegna mondiale pare decisamente in salita, con l'implicito rischio di affrettare fin troppo il processo di guarigione e compromettere così anche la seconda parte di stagione sotto la guida di Allegri. Il tecnico toscano infatti, considerando la pausa Mondiali, potrà contare sul talento del Polpo solo a partire da gennaio. Un'eternità.

Per quanto riguarda i bleus invece, si teme per le convocazioni di Benzema - che ha sofferto un problema muscolare nell'ultima partita di Champions League ed è in dubbio per il ritiro di settembre - e soprattutto per Griezmann, finito ai margini del progetto di Simeone.