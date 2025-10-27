Juve, Del Piero: "La colpa non è di Tudor, manca il Dna bianconero"

"Tudor in confusione? Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è confusione". Il grande ex Alex Del Piero 'assolve' il croato. La Juve non ha un problema di allenatore: "È qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra, come sono amalgamati, come stanno rendendo e di risultati, che chiaramente ti affossano un po' - le parole dell'ex bianconero a Sky Sport nel dopo partita della gara dell'Olimpico contro la Lazio - Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Tudor non ha ancora undici titolari, e non è perché non lo voglia lui, ma perché al di là di due o tre giocatori costanti come Yildiz e Thuram, tutti gli altri fanno fatica, ne giocano uno-due bene e poi due male, e quindi sei costretto a ruotare". E ancora: "Alla Juve si lotta per vincere e per il primo posto - ha detto ancora Del Piero - Se arrivi secondo è una sconfitta. È quello che ho vissuto io da giovane e nel corso di tutta la mia storia in bianconero. È il DNA della Juve, ma da qualche anno la storia è diversa. E probabilmente questa è una squadra che non può avere quella mentalità, ma deve costruirla tramite dei passaggi". Sulla sconfitta dell'Olimpico, la terza di fila tra campionato e Coppe: "Stasera la Juve era viva, non ha demeritato e forse il pari sarebbe stato più giusto, anche a Madrid non ha fatto male, il problema sono partite come quelle di Como", ha aggiunto l'ex numero 10 e bandiera bianconera.