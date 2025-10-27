Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
PAROLA DI EX

Juve, Del Piero: "La colpa non è di Tudor, manca il Dna bianconero"

Il grande ex: "È qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra"

di Redazione
27 Ott 2025 - 09:42
1 di 31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Tudor in confusione? Lo conosco bene come calciatore e come uomo, ma non è confusione". Il grande ex Alex Del Piero 'assolve' il croato. La Juve non ha un problema di allenatore: "È qualcosa di più complesso, su come è strutturata la squadra, come sono amalgamati, come stanno rendendo e di risultati, che chiaramente ti affossano un po' - le parole dell'ex bianconero a Sky Sport nel dopo partita della gara dell'Olimpico contro la Lazio - Non credo che con un altro allenatore questa squadra possa vincere il campionato. Tudor non ha ancora undici titolari, e non è perché non lo voglia lui, ma perché al di là di due o tre giocatori costanti come Yildiz e Thuram, tutti gli altri fanno fatica, ne giocano uno-due bene e poi due male, e quindi sei costretto a ruotare". E ancora: "Alla Juve si lotta per vincere e per il primo posto - ha detto ancora Del Piero - Se arrivi secondo è una sconfitta. È quello che ho vissuto io da giovane e nel corso di tutta la mia storia in bianconero. È il DNA della Juve, ma da qualche anno la storia è diversa. E probabilmente questa è una squadra che non può avere quella mentalità, ma deve costruirla tramite dei passaggi". Sulla sconfitta dell'Olimpico, la terza di fila tra campionato e Coppe: "Stasera la Juve era viva, non ha demeritato e forse il pari sarebbe stato più giusto, anche a Madrid non ha fatto male, il problema sono partite come quelle di Como", ha aggiunto l'ex numero 10 e bandiera bianconera.

Leggi anche

David sbaglia, Basic non perdona: terzo ko in fila per Tudor e quarta gara senza gol

juventus
del piero

Ultimi video

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

02:08
Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

Sassuolo-Roma 0-1: gli highlights

01:16
Basic: "Felicissimo per la vittoria"

Basic: "Felicissimo per la vittoria"

02:29
Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

Tudor: "Rischio esonero? Nel calcio si vive così"

01:23
Locatelli: "Difficile trovare le parole"

Locatelli: "Difficile trovare le parole"

01:17
Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

Fiorentina-Bologna 2-2: gli highlights

03:10
Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

Lazio-Juventus 1-0: gli highlights

01:11
Verona-Cagliaria 2-2: gli highlights

Verona-Cagliari 2-2: gli highlights

01:08
Torino-Genoa 2-1: gli highlights

Torino-Genoa 2-1: gli highlights

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

I più visti di Juventus

Davide Nicola (Cremonese): non disponibile

Nicola replica a Tudor: "Voleva la Cremonese invece che il Milan? Niente giochini"

DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

Kenan Yildiz, Juventus

Zoff leva la fascia di capitano a Yildiz: "È un errore, vi spiego perché"

David sciagurato, Koop e Vlahovic assenti. Exploit Basic, Isaksen è una furia

Tudor: "Buone sensazioni dopo Madrid, possiamo giocare con più giocatori offensivi. Esonero? Paura zero"

Juve, ricordi Douglas Luiz e Savona? Ieri sera hanno brillato col Nottingham

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:00
Del Piero e crisi Juve: "Tudor? Con un altro allenatore non si vincerebbe lo scudetto"
09:05
Lazio, Sarri: "Il secondo giallo a McKennie sembrava scritto"
08:24
Juve, Locatelli: "Rigore? Arbitro non richiamato dal Var"
22:15
Torna a vincere il Milan Futuro, 3-2 alla Folgore Caratese
21:26
Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"