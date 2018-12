I tifosi di Sampdoria e Juventus uniti per Vialli: "Forza Gianluca"

01/12/2018

I tifosi della Sampdoria nella Gradinata Sud hanno voluto far sentire la loro vicinanza a Gianluca Vialli, uno dei protagonisti dello storico scudetto blucerchiato, che recentemente ha raccontato di combattere con il cancro. Esposti due striscioni: "Noi ti amiamo e ti adoriamo... Forza Gianluca" e "Forza 9 Gianluca". Poche ore prima anche i tifosi della Juventus, altra ex squadra di Vialli, avevano esposto uno striscione per lui a Firenze: "Hai combattuto per la nostra maglia, forza Gianluca vinci questa battaglia".