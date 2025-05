Juve, Tudor: "Concentriamoci sul presente. Vlahovic recuperato, Gatti in panchina"

In vista dello spareggio Champions contro la Lazio, Igor Tudor ha parlato del momento che sta attraversando la Juve e degli infortunati. "La squadra ha fatto bene durante la settimana, con più consapevolezza e fiducia nei propri mezzi - ha spiegato il tecnico bianconero -. C'era tanta voglia di fare bene e siccome sappiamo l’importanza della partita ci siamo preparati tutti al meglio". "Vlahovic ha fatto tutta la settimana con noi e sta bene - ha aggiunto -. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una parte piccola di un allenamento e a questo punto lo portiamo in panchina e vediamo". "Cosa servirà per ricostruire la Juve? È una domanda sul futuro e non voglio rispondere - ha continuato -. Noi dobbiamo concentrarci sul presente e non pensare al futuro. Poi vedremo". "Non sono mai contento. Un allenatore non può mai essere contento - ha proseguito -. Io vedo tanta positività nonostante le difficoltà. La chiave è non esser mai contento". "Sono convinto della qualificazione in Champions, ma sono convinti tutti. Tutte le squadre pensano di essere forti, poi c'è il campo - ha precisato parlando dell'obiettivo quarto posto -. A volte le parole sono fumo. Bisogna prepararsi bene".