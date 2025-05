Tudor: "Due partite che giochiamo in dieci. Squadra di alto livello con due o tre innesti"

Sull'espulsione di Kalulu Tudor ammette che "dispiace perché sono due gare che giochiamo con un giocatore in meno ed è incredibile. Ho visto le immagini, non so se lo prende in viso o meno, ma è stata un'ingenuità. Non bisogna farlo, è un ragazzo per bene, di grandi valori che ci tiene tanto ma accettiamo il rosso. Il ragazzo è dispiaciuto". Infine un pensiero sulla sostituzione di Conceicao e Adzic subentrati nella ripresa e tolti dal campo a pochi minuti dalla fine. "Ho tolto i due ragazzi che sono entrati, gli ho chiesto scusa perché non mi piace ma dovevo farlo per l'esperienza dei giocatori, ci giocavamo tutto in 10 minuti ma era per la squadra. La rifarei perché penso sia stata una cosa brutta per loro due ma giusta", conclude.