Juve, che occasione persa: ora il destino Champions non è più nelle mani dei bianconeri

Dopo Bologna, la Juventus conquista un altro punticino all'Olimpico contro la Lazio ma ancora una volta è il rammarico a prevalere, perché contro i ragazzi di Baroni i bianconeri hanno lasciato per strada non solo due punti che potrebbero essere pesantissimi in ottima Champions League ma anche perché tengono ancora in vita la stessa Lazio (Inter fuori casa e Lecce all'Olimpico le ultime due) e regalano alla Roma (ora a -1), impegnata lunedì a Bergamo contro l'Atalanta, la possibilità di rimanere da sola al quarto posto in caso di vittoria. Una sconfitta dei giallorossi, invece, renderebbe in discesa la corsa al quarto posto.