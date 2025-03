Gli ultras della Juve contestano ancora: "Uno scempio, non saremo a Firenze. Non ci meritate"

"In casa il silenzio sarà sempre più assordante. E in trasferta a Firenze non ci saremo perché NON CI MERITATE!" Inizia così il nuovo comunicato degli ultras della Juventus, sempre in contestazione, in vista della trasferta di domenica sera in casa della Fiorentina. Il pesante ko con l'Atalanta ha peggiorato il quadro, e al Franchi il tifo organizzato non darà il proprio sostegno. "Non ci sono più parole per descrivere questo scempio... NON CI AVRETE MAI COME VOLETE VOI! LA JUVE SIAMO NOI..." conclude la nota pubblicata sui social.