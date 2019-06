Galeone: "Allegri si è sentito tradito dalla Juventus e da Andrea Agnelli"

23/06/2019

Una ferita ancora aperta. E' quanto emerge dalle dichiarazioni di Giovanni Galeone , maestro calcistico di Massimiliano Allegri , a proposito della fine del rapporto tra il tecnico livornese e la Juventus , consumatasi il 17 maggio scorso. "Si è sentito tradito, dispiaciuto in particolare per Andrea Agnelli . Non ha superato l’addio. E sono anni che gli consiglio di andare via", la confessione dell'ex allenatore 78enne al Fatto Quotidiano.

Allegri non avrebbe quindi preso bene la decisione del club di cambiare guida dopo 5 anni di successi in Italia e 2 finali di Champions League, a dispetto delle parole pronunciate nella conferenza stampa del 18 maggio insieme al presidente Agnelli ("Era il momento giusto di lasciarci, una decisione nell'interesse di tutti").



Sulla panchina bianconera ora siederà Maurizio Sarri e il giudizio di Galeone nei suoi confronti non è affatto tenero: "Fa un po’ di casino, non è preparato per certe situazioni; quando l’anno scorso leggevo alcune dichiarazioni, riflettevo se fossero opportune. Anche questa voglia di apparire di sinistra, troppo; Giampaolo non ne parla mai, eppure era bertinottiano, uno di Rifondazione".