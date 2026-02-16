Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"
Il presidente dell'Inter risponde alle accuse rilasciate da Roberto Saviano nei suoi confronti
Giuseppe Marotta ha tenuto una breve conferenza stampa a margine dell'odierna assemblea di Lega Serie A parlando del caso Bastoni ma non solo. Il presidente dell'Inter ha infatti risposto anche alle dure accuse rilasciate da Roberto Saviano nei suoi confronti: "Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente".
Cosa aveva detto Saviano?
Il noto scrittore, grande tifoso del Napoli, su Instagram aveva parlato di "campionato falsato" dopo gli episodi nel Derby d'Italia aggiungendo che finché il presidente dell'Inter "avrà un ruolo" all'interno del calcio italiano, la situazione sembra destinata a non cambiare. Nel suo post si vede la foto di Marotta con questa scritta "Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati".