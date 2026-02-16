Marotta risponde a Saviano: "Non so chi sia, ci penseranno gli avvocati"

Giuseppe Marotta ha tenuto una breve conferenza stampa a margine dell'odierna assemblea di Lega Serie A parlando del caso Bastoni ma non solo. Il presidente dell'Inter ha infatti risposto anche alle dure accuse rilasciate da Roberto Saviano nei suoi confronti: "Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente".