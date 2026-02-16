Galatasaray, Buruk: "Juve migliorata con Spalletti, ma possiamo batterla"

16 Feb 2026 - 11:25
"Il nostro obiettivo era raggiungere gli ottavi di finale, poterlo fare attraverso i play-off è un'opportunità importante: grazie al supporto dei nostri tifosi possiamo battere la Juve". Così il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, presenta la gara d'andata dei play-off di Champions League da giocare a Istanbul.

"Sappiamo di affrontare una squadra forte, con Spalletti sono anche migliorati molto - dice l'allenatore dei turchi in conferenza stampa - e nell'ultimo periodo stanno giocando tanto, sono anche stati sfortunati. Ci attendono due partite da giocare con il giusto equilibrio, sappiamo che la qualificazione non si deciderà in una gara sola ma abbiamo il vantaggio di giocare in casa e vogliamo sfruttarlo al meglio in vista del ritorno". 

