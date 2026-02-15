Roma, Malen: "Sono deluso, meritavamo di vincere"

"Sono deluso, meritavamo di vincere". Così l'attaccante della Roma Donyell Malen, protagonista del 2-2 al Maradona contro il Napoli con una doppietta (cinque gol in altrettante gare di campionato). "Quando ho firmato con la Roma avevo buone sensazioni, sono molto contento di essere qui - ha proseguito a Dazn - Gasperini ha avuto una grande importanza, mi ha parlato del ruolo e di cosa avrei potuto portare alla squadra. La Roma è una squadra con grande ambizione. Questo è il posto giusto per mostrare le mie qualità”.