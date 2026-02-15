Bologna, Italiano: "Vittoria importantissima ma dobbiamo aggiungere ancora qualcosa"

“Abbiamo vinto una partita importantissima dopo un periodo non bello, quello di Santi è stato un gran gol, ma dobbiamo ancora aggiungere qualcosa, a iniziare da giovedì". Così il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano dopo la vittoria contro il Torino in trasferta. "Oggi voglio fare una menzione particolare per Rowe che nell’uno contro uno ha davvero grandi capacità: con queste qualità, se inizia a essere più freddo e concreto lì davanti, diventerà un esterno di gran livello”, ha aggiunto al sito rossoblù".