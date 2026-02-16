Caso Kalulu, il malumore del Milan in ottica scudetto e Champions

La vittoria del Milan a Pisa non basta a placare il malumore rossonero dopo il Derby d'Italia: negli ambienti milanisti filtra forte irritazione per una gestione arbitrale che ancora una volta rischia di risultare decisiva nell'indirizzare il campionato. Dal gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo fino al recente rosso a Rabiot, la convinzione in casa Milan è che senza questi errori la classifica attuale sarebbe molto diversa, alimentando la polemica su come le direzioni di gara pesino sulla corsa Champions e scudetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.