Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
SUI SOCIAL

Ezio Greggio, che bordate alla Juve: "Due punte non ne valgono una. Comprano le statistiche?"

Il tifoso vip bianconero esplode sui social: "Scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l'italiano e il calcio"

03 Gen 2026 - 22:23

David sbaglia un rigore calciando malissimo, Openda nel finale fallisce a porta quasi vuota il gol vittoria, la Juventus non va oltre l'1-1 in casa contro il Lecce e a fine gare Ezio Greggio, grande tifoso bianconero, esplode sui social puntando il mirino contro i due nuovi attaccanti arrivati in estate e soprattutto contro i dirigenti della Signora, accusati di non capire di calcio e di affidarsi soltanto alle statistiche. 

Leggi anche

Danilo torna allo Stadium e punge Giuntoli: "La Juve non è per tutti, i dirigenti di ora hanno più lucidità"

"Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere (je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla @juventusfc. Abbiamo 2 punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo! Han comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore. Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, 3 punti. A Openda arriva una palla goal, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi (male) ma la testa mai. Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in 9 o 10 senza una buona punta (povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto 6 anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere? «Adieu Monsù retournez à votre maison s’il Vous plaît». Comunque #forzaJuve.

Leggi anche

Spalletti: "David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita"

ezio greggio
juventus

Ultimi video

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

02:18
DICH MCKENNIE POST LECCE 3/1 DICH

McKennie: "Ci è mancato solo il gol"

01:22
DICH SPALLETTI SU RIGORE 3/1 DICH

Spalletti: "Se scelgo io quello che sbaglia il rigore siamo c****i in due"

00:57
DICH FALCONE POST JUVENTUS 3/1 DICH

Falcone: "Sul rigore ho scelto un lato insieme al mio preparatore"

05:24
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 3/1 DICH

Bologna, Italiano: "Contro l'Inter un altro test, sarà una gara tosta"

00:56
DICH CHIVU SU POLEMICHE CON NAPOLI PER SITO 3/1 DICH

Chivu e le polemiche con il Napoli: "Le parole non servono a nulla"

01:28
DICH CHIVU SU BOLOGNA PER SITO 3/1 DICH

Chivu: "Bologna squadra seria e con identità, sarà dura"

02:18
DICH NICOLA PRE FIORENTINA PER SITO 3/1 DICH

Nicola: "Testa solo a noi e alla nostra crescita"

02:21

Fiorentina-Solomon, l'arrivo dell'israeliano diventa un caso politico: "Non benvenuto"

02:01
Salvezza, c'è Genoa-Pisa

Salvezza, c'è Genoa-Pisa

01:17
Domani Lazio-Napoli

Domani Lazio-Napoli

03:02
Inter, la carica di Pio

Inter, la carica di Pio

02:00
Stasera Atalanta-Roma

Stasera Atalanta-Roma

02:15
Gasp, emozione ritorno

Gasp, emozione ritorno

02:21
Oggi Juventus-Lecce

Oggi Juventus-Lecce

01:52
Sarri, arriva in Napoli

Sarri sfida il suo cuore: Lazio-Napoli tra "Grande Bellezza" e i 91 punti

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU CONTE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Ha ragione, siamo superiori…"

Juve, ecco le maglie per la stagione 2026-2027: stile retrò, rosa e nero

DICH SPALLETTI PRE LECCE SU TITOLARI E RISERVE PER SITO 2/1 DICH

Spalletti: "Titolari e riserve? Concetto vecchio e superato"

Juve, il 2026 inizia male: dalla Consob multa di 500mila euro per il caso plusvalenze. Ricorso in vista

Spalletti: "Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare"

Milik, la sfortuna lo perseguita: infortunio al polpaccio e altro stop di due settimane

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:52
Lecce, Falcone: "Sono nel mio prime, questo pareggio è quasi come una vittoria"
21:02
Ligue 1: pari Nizza-Strasburgo, Lione passa a Monaco
20:53
Vice allenatore Lecce: "Fortuna aiuta gli audaci, ci abbiamo creduto"
20:52
100 con la Juve, ma Bremer è deluso: "Era una partita da vincere"
20:51
Gasperini: "Da Bergamo un affetto straordinario"