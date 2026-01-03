Ezio Greggio, che bordate alla Juve: "Due punte non ne valgono una. Comprano le statistiche?"

Il tifoso vip bianconero esplode sui social: "Scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l'italiano e il calcio"
David sbaglia un rigore calciando malissimo, Openda nel finale fallisce a porta quasi vuota il gol vittoria, la Juventus non va oltre l'1-1 in casa contro il Lecce e a fine gare Ezio Greggio, grande tifoso bianconero, esplode sui social puntando il mirino contro i due nuovi attaccanti arrivati in estate e soprattutto contro i dirigenti della Signora, accusati di non capire di calcio e di affidarsi soltanto alle statistiche.
"Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere (je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla @juventusfc. Abbiamo 2 punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo! Han comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore. Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, 3 punti. A Openda arriva una palla goal, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi (male) ma la testa mai. Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in 9 o 10 senza una buona punta (povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto 6 anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere? «Adieu Monsù retournez à votre maison s’il Vous plaît». Comunque #forzaJuve.