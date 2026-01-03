Ezio Greggio, che bordate alla Juve: "Due punte non ne valgono una. Comprano le statistiche?"

"Come ho scritto nel post del 7 dicembre io vorrei sapere (je voudrai savoir… lo scrivo in francese per quei dirigenti che non conoscono l’italiano e neppure di calcio) con che criterio han comprato certi bidoni che hanno rifilato alla @juventusfc. Abbiamo 2 punte che non ne valgono una. Comprano guardando le statistiche? Ma guarda come stanno in campo! Han comprato due punte che calciano senza guardare la porta manco sul rigore. Se tiro io quel rigore guardo il portiere fino all’ultimo, se David lo avesse fatto… il portiere si butta in anticipo a sinistra… piattone a destra, fine della partita, 3 punti. A Openda arriva una palla goal, non guarda la porta.. non guarda la porta, non ragiona e sparacchia. Usano i piedi (male) ma la testa mai. Spalletti ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra ma quando in campo giochi partite sempre in 9 o 10 senza una buona punta (povero Luciano sono certo che è disperato) non puoi sperare che Yildiz ogni volta risolva da solo le partite. Ah per concludere l’ultimo campionato che ha vinto 6 anni fa, la Juve in attacco aveva Dybala, Mandzukic e un certo Higuain. Che vuoi aggiungere? «Adieu Monsù retournez à votre maison s’il Vous plaît». Comunque #forzaJuve.