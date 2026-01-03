Spalletti: "David è un rigorista? Secondo me lo dovevate battere voi... Abbiamo fatto un'ottima partita"

"Abbiamo fatto una buonissima partita, sotto il piano del gioco si è fatto dei passi in avanti poi è chiaro che il risultato fa sempre la differenza e l'abbiamo pareggiata". Così l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti commenta ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro il Lecce. Sulle difficoltà in attacco. "Quando siamo in area di rigore devi prevedere dove passa la palla, abbiamo messo dentro tante palle in area senza mai trovare l'uomo in grado di correggerla. Bisogna migliorare nelle scelte lì dentro", ha aggiunto. Alla domanda se David fosse il primo rigorista, l'allenatore bianconero ha risposto piccato. "Secondo me lo dovevate battere voi... Quello che decide di non batterlo è perché c'è anche un po' di timore. Lo sanno loro che sono in campo. David è un rigorista, che li batte benissimo, non è riuscita ad alzarla. Anche Locatelli e Yildiz sono rigoristi, ma probabilmente la prossima volta interverrò anche io. Ma la parte emozionale della partita conta e a volte funziona così. Non credo sia stato solo per farlo segnare. Naturalmente lui deve fare gol, perché se no succede il pandemonio", ha aggiunto.