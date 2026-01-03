Danilo torna allo Stadium e non dimentica: "La Juve non è per tutti, i dirigenti di ora hanno più lucidità"

"Cosa provo a tornare qua? Sono nervoso, ho vissuto tante emozioni qui, tanti bei momenti, sono un po' nervoso. Il gol che ha deciso la Libertadores? Queste cose non sono cose che uno pianifica. Semplicemente si lavora e si pensa a fare meglio, al termine della carriera si fanno i conti. Fortunatamente ho avuto una carriera importante, con tanti sacrifici, ho lavorato tanto. Bremer mi ha preso come esempio? Sono contento di essere d'esempio per uno come Gleison, che ha un futuro brillante. Mondiale assieme? Magari... Se tornerei alla Juventus? E' il posto in cui ho imparato a giocare davvero per una maglia, per i tifosi, i dipendenti, tutti. Non è una cosa scontata, ti spinge tanto in campo. Dopo il Flamengo mi aspetta un futuro fuori dal campo e la Juventus è casa mia. Non ci penserei neanche", ha concluso.