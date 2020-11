Evra, frecciatina a Vidal: “Essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta”

Patrice Evra non ha mai dimenticato la Juventus e non perde occasione per ricordarlo a tutti. L’ultima trovata dell’ex difensore francese, come sempre mai banale, è un fotomontaggio in cui scherzosamente prende in giro Arturo Vidal, suo ex compagno in bianconero e ora all’Inter con Antonio Conte. Nella foto si vedono l'ex esterno francese e Andrea Pirlo che si scambiano alcune frasi entrando in campo. Alla domanda dell’attuale allenatore bianconero (“Pat, chi è dietro di te?”, riferendosi a Vidal), Evra risponde: “Boh…se non ho perso la memoria maestro, questo qua giocava con noi prima”. Il tutto accompagnato da questa descrizione: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta! Ma essere juventino fino alla fine è l’unica cosa che conta anche”.