Nations League: palline con bandiera palestinese lanciate in campo durante Irlanda-Austria

I manifestanti contrari alla gara di Nations League tra Irlanda e Israele hanno interrotto l'incontro dell'Irlanda contro l'Austria lanciando palline da tennis sul campo con le bandiere palestinesi. L'arbitro Allard Lindhout ha concesso ai giocatori una pausa per reidratarsi non appena le palline sono arrivate in campo, con l'Irlanda in vantaggio per 1-0 dopo 19'. In precedenza, un uomo aveva tentato di entrare in campo, ma era stato fermato dagli steward. L'emittente irlandese RTÉ ha riferito che l'uomo portava con sé una bandiera palestinese. Un piccolo gruppo di attivisti dell'iniziativa 'Stop the Game' si è posizionato vicino allo stadio e ha esposto una bandiera palestinese e striscioni a sostegno del calciatore irlandese Gavin Bazunu, che sabato ha deciso di boicottare entrambe le partite della sua squadra contro Israele.