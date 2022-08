Di Maria-Vlahovic, l'intesa è già super: "Funzioneremo bene insieme". Ma il Fideo si ferma

Due certezze per Massimiliano Allegri dopo il netto successo casalingo sul Sassuolo nell'esordio in campionato della Juve. Una si chiama Dusan Vlahovic, che pronti via realizza una doppietta (13° rigore trasformato in 14 calciati in Serie A): gol ritrovati e una conferma importante del suo peso nell'attacco bianconero dopo un finale di stagione difficile e un'estate complicata. L'altra ha il nome di Angel Di Maria, che impiega 26 minuti per bagnare il suo debutto in Serie A con un gol, regala assist e lezioni di calcio. Ma il Fideo, costretto ad abbandonare la sfida contro i neroverdi al 65', si deve già fermare: "lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra" il responso degli accertamenti cui si è sottoposto stamattina. "Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato", fa sapere il club bianconero.