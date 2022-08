Juventus, Allegri dopo il Sassuolo: "Era importante vincere. Meravigliato da Bremer"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il 3-0 al Sassuolo: "Contento per la doppietta di Vlahovic, ne aveva bisogno"

Buona la prima per la Juventus che allo Stadium ha battuto 3-0 il Sassuolo, ma ha perso Di Maria per infortunio. "Non sono preoccupato, vedremo gli esiti degli esami. Il problema all'adduttore l'ha avuto anche settimana scorsa - ha minimizzato Allegri a fine partita -. Sono cose che capitano, l'importante era vincere e lo abbiamo fatto. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi però abbiamo sbagliato qualcosa e siamo andati in difficoltà lasciando occasioni al Sassuolo".

La Juve ha sbloccato il match subito dopo la pausa per rinfrescarsi. "Era un momento delicato, non riuscivamo a fare il nostro lavoro. Ho invertito le ali e niente di più. Stiamo lavorando perché giochiamo troppi palloni indietro, a volte saltiamo la prima pressione e torniamo indietro. Noi dobbiamo chiudere le azioni e sbagliare meno".

Contro il Sassuolo ha esordito anche Bremer al fianco di Bonucci: "Mi sono meravigliato dell'inserimento che ha avuto nella nostra difesa. E' forte, ha un buon piede e ha fatto un'ottima partita. Ha gamba e copre il lungo, poi è bravo a marcare che è importante. Solo una volta l'ho richiamato perché aveva inseguito Berardi fino a metà campo e non c'era bisogno. In ogni caso nella ripresa abbiamo difeso bene".

Vlahovic invece ha iniziato con una doppietta: "Avere di fianco uno come Di Maria lo facilita. Dusan quando segna è contento, ma come tutti deve migliorare alcune situazioni e letture. Stasera sono contento per Vlahovic perché aveva bisogno di questi gol".

