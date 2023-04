Di Maria scuote la Juve: "Meritiamo di più. Dobbiamo lottare ancora"

Dopo un ko pesante come quello contro la Lazio, l'ennesimo in uno scontro diretto quest'anno, a parlare devono essere i leader e Angel Di Maria ormai è e si sente uno dei leader dello spogliatoio della Juventus: “Meritiamo molto di più - ha scritto l'argentino sulla propria pagina Instagram per scuotere l'ambiente e caricare i suoi compagni - Bisogna continuare a lavorare che arrivano partite decisive e molto importanti. Forza Juve. Più uniti che mai”.