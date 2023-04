Juventus, la rincorsa alla Champions passa dal Coni e dagli scontri diretti

La classifica del campo dice che la Juventus ha 59 punti, quella "reale" comprensiva dei 15 di penalizzazione parla di 44. In ogni caso, sulla stagione bianconera pesano soprattutto le frenate contro le big della Serie A. Doppia sconfitta contro il Monza a parte, la squadra di Allegri ha avuto difficoltà soprattutto quando ha affrontato le top squadre del nostro campionato. Segno che il problema è che quando il livello degli avversari si alza, allora Danilo e compagni vanno in difficoltà. Sarà per un modo di giocare non proprio offensivo, sarà per una rosa non eccelsa a livello di talento soprattutto a centrocampo, sta di fatto che gli scontri diretti pesano, in negativo, sulla stagione della Signora.