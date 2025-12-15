Juventus, altro rifiuto di Thiago Motta: la Real Sociedad vira su Matarazzo e il tecnico resta a libro paga dei bianconeri

Nel frattempo Motta continua a guardarsi intorno, alla ricerca di un progetto che lo stimoli. Nei mesi scorsi era stato accostato anche a Bayer Leverkusen, Monaco e Spartak Mosca, ma nessuna di queste piste si è concretizzata. Dal punto di vista economico, d'altronde, non vi è nulla che gli metta premura, dato che percepisce 3,5 milioni netti all'anno dalla Juve e continuerà a farlo fino al 30 giugno 2027, o finché non siglerà un accordo con un altro club.