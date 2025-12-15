Juventus, altro rifiuto di Thiago Motta: la Real Sociedad vira su Matarazzo e il tecnico resta a libro paga dei bianconeri

L'italo-brasiliano era entrato in contatto con i baschi dopo l'esonero di Sergio Franciscodi Daniele Pezzini
Thiago Motta non sembra avere fretta di tornare in panchina e continua ad attendere l'offerta giusta. L'ex tecnico della Juventus, esonerato la scorsa primavera ma sotto contratto con i bianconeri fino a giugno 2027, nei giorni scorsi era entrato in contatto con la Real Sociedad in seguito alla decisione del club basco di esonerare Sergio Francisco.
L'offerta però non lo ha convinto e alla fine la società di San Sebastián ha deciso di affidare la panchina allo statunitense Pellegrino Matarazzo, ex Stoccarda e Hoffenheim. Si attende solo l'ufficialità, che avverrà presumibilmente dopo i sedicesimi di finale di Copa del Rey, in programma martedì sera contro l'Eldense, quando in panchina sederà Jon Anostegi, promosso momentaneamente dalla squadra B.
Nel frattempo Motta continua a guardarsi intorno, alla ricerca di un progetto che lo stimoli. Nei mesi scorsi era stato accostato anche a Bayer Leverkusen, Monaco e Spartak Mosca, ma nessuna di queste piste si è concretizzata. Dal punto di vista economico, d'altronde, non vi è nulla che gli metta premura, dato che percepisce 3,5 milioni netti all'anno dalla Juve e continuerà a farlo fino al 30 giugno 2027, o finché non siglerà un accordo con un altro club.