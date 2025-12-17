Juve, Del Piero: "Anno non semplice ma nulla è impossibile..."

Del Piero, ricordando il suo gol contro il Borussia Dortmund nella stagione che culminò con la vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, spera che quella gara possa essere una lezione per la Juventus di Spalletti: "In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile", le parole rilasciate a Sky Sport.