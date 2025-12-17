Cagliari, preoccupano le condizioni di Borrelli verso il Pisa

Il Cagliari è al lavoro per preparare la sfida casalinga contro il Pisa, importantissima soprattutto in chiave salvezza. I rossoblù, però, rischiano di perdere Gennaro Borrelli: l'attaccante è rimasto a riposo per i postumi della distorsione alla caviglia rimediata sabato a Bergamo contro l’Atalanta e la sua presenza domenica è in dubbio. Lo staff medico del Cagliari non perde comunque le speranze e anche il calciatore farà di tutto per esserci. Intanto, migliorano le condizioni di Yerry Mina: il difensore ha aumentato i carichi di lavoro e potrebbe tornare presto in gruppo.