E' morto a 21 anni in un incidente stradale Ethan McLeod, calciatore del Macclesfield

E' morto l'attaccante del Macclesfield Ethan McLeod, che ha perso la vita in un incidente stradale sull'autostrada M1 mentre tornava da una partita giocata dalla squadra nella National League North contro il Bedford Town. L'incidente è avvenuto attorno le 22:40 locali nei pressi di Northampton, quando la sua Mercedes si è scontrata con un'altra vettura. ll suo club, sui social, lo ha ricordato così: "Le profonde cicatrici provocate dalla tua scomparsa non guariranno mai, ma una cosa è certa: la vibrante eredità di Ethan non svanirà mai, non importa quanto tempo passerà. Sarai per sempre vivo nei nostri cuori e nelle nostre menti. Il tuo sorriso unico ci ha incantato tutti e non sarà mai dimenticato".