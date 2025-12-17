La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

Il centrocampista azzurro in cima alla lista dei desideri di Spalletti. No allo scambio con il fratello di Marcusdi Redazione
Il mercato di gennaio si infiamma sull'asse Milano-Torino. Al centro delle voci degli ultimi giorni c'è finito Davide Frattesi. Il centrocampista italiano in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio e le possibilità di un addio all'Inter aumentano giorno dopo giorno. L'ex Sassuolo cerca minuti per non perdere il treno Mondiale (sempre presupponendo che Gattuso e i suoi riescano a strappare il tanto agognato pass) e per trovarli sarebbe anche disposto a lasciare subito Milano.
Il classe '99 ha una lunga lista di estimatori, in Italia tanto quanto all'estero. In cima ci sarebbe la Juventus di Luciano Spalletti, che già in nazionale era stato capace di esaltare le qualità da incursore del centrocampista romano. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare la mediana e Frattesi sarebbe uno dei primi nomi sul taccuino dei vertici torinesi. L'Inter non si metterebbe di traverso a una possibile cessione, ma già nella passata stagione, quando fu la Roma a tentare Frattesi, le richieste erano state molto chiare: cessione a titolo definitivo per non meno di 30/35 milioni. Nonostante i pochi minuti in campo in questa stagione la sensazione è che le condizioni poste dai nerazzurri siano rimaste immutate. A maggior ragione per un trasferimento a uno rivale come la Juventus.
Nelle ultime settimane era circolata la suggestione di un possibile scambio: Frattesi alla Juve e Khéphren Thuram all'Inter con il fratello Marcus. Una pista che Giorgio Chiellini ha spento sul nasce, dichiarando che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di privarsi del più giovane dei figli di Lillian.