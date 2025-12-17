La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram

Il classe '99 ha una lunga lista di estimatori, in Italia tanto quanto all'estero. In cima ci sarebbe la Juventus di Luciano Spalletti, che già in nazionale era stato capace di esaltare le qualità da incursore del centrocampista romano. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare la mediana e Frattesi sarebbe uno dei primi nomi sul taccuino dei vertici torinesi. L'Inter non si metterebbe di traverso a una possibile cessione, ma già nella passata stagione, quando fu la Roma a tentare Frattesi, le richieste erano state molto chiare: cessione a titolo definitivo per non meno di 30/35 milioni. Nonostante i pochi minuti in campo in questa stagione la sensazione è che le condizioni poste dai nerazzurri siano rimaste immutate. A maggior ragione per un trasferimento a uno rivale come la Juventus.