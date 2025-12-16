Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali

Ecco perché, proprio nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono tornati a bussare alla porta del Marsiglia per Pierre-Emile Hojbjerg, individuato alla Continassa come un profilo in grado di garantire qualità, leadership ed esperienza internazionale. Un rinforzo importante anche grazie alla duttilità del centrocampista danese, capace sia di giocare nell'attuale 3-4-2-1 o in un ipotetico 4-2-3-1 futuro, sistema sul quale Spalletti lavorerà sicuramente nelle prossime settimane avendo più tempo a disposizione. I rapporti tra le società sono ottimi, l'operazione Weah in estate ne è testimone, ma al momento l'ostacolo più grande è rappresentato da Roberto De Zerbi: l'allenatore dell'OM, infatti, si è categoricamente opposto alla cessione di Hojbjerg, motivo per il quale Comolli sarà chiamato a fare un importante lavoro ai fianchi. Da non escludere la possibilità di inserire una contropartita nella trattativa: un nome possibile, seppur difficile, è quello di Manuel Locatelli, già allenato da De Zerbi al Sassuolo, ma attuale capitano bianconero.