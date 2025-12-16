Juventus, Comolli cerca rinforzi: occhi puntati su Hojbjerg, Schlager e Belghali

I bianconeri sono al lavoro per rinforzare immediatamente il centrocampo ma con un sguardo anche al futurodi Martino Cozzi
Nonostante la vittoria sul Bologna abbia riportato un po' di serenità in casa Juventus, la società bianconera comincia a muoversi in vista del mercato di gennaio. L'obiettivo dell'AD Comolli è quello di regalare a Spalletti dei rinforzi per centrare agilmente la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo per i bianconeri. Con difesa e attacco che sono tornati a pieno regime, il reparto da rinforzare è sicuramente il centrocampo, sia nella zona centrale che sulle fasce.
Ecco perché, proprio nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono tornati a bussare alla porta del Marsiglia per Pierre-Emile Hojbjerg, individuato alla Continassa come un profilo in grado di garantire qualità, leadership ed esperienza internazionale. Un rinforzo importante anche grazie alla duttilità del centrocampista danese, capace sia di giocare nell'attuale 3-4-2-1 o in un ipotetico 4-2-3-1 futuro, sistema sul quale Spalletti lavorerà sicuramente nelle prossime settimane avendo più tempo a disposizione. I rapporti tra le società sono ottimi, l'operazione Weah in estate ne è testimone, ma al momento l'ostacolo più grande è rappresentato da Roberto De Zerbi: l'allenatore dell'OM, infatti, si è categoricamente opposto alla cessione di Hojbjerg, motivo per il quale Comolli sarà chiamato a fare un importante lavoro ai fianchi. Da non escludere la possibilità di inserire una contropartita nella trattativa: un nome possibile, seppur difficile, è quello di Manuel Locatelli, già allenato da De Zerbi al Sassuolo, ma attuale capitano bianconero.
Nel frattempo, i bianconeri si guardano attorno e cominciano a progettare anche il futuro. Secondo Sky Sport, la Juvetus è al lavoro per provare a bloccare i calciatori in scadenza nel giugno 2026. Un nome è in lista è quello di Xaver Schlager, centrocampista austriaco mancino classe 1997 del Lipsia che può ricoprire diversi ruoli e che in questa stagione ha già collezionato 13 presenze siglando anche un gol. Schlager, inoltre, rappresenterebbe anche un buon profilo dal punto di vista economico, dato che al Lipsia guadagna circa 2 milioni di euro all'anno (4 milioni lordi). Inoltre, per la fascia, scrive TuttoJuve.com, è spuntato il nome Rafik Belghali, esterno algerino di proprietà dell'Hellas Verona. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti fitti tra le due società per capire il valore del cartellino, ma l'operazione resta difficile, seppur non impossibile, nel mercato di gennaio. Il Verona, infatti, chiede circa 15 milioni di euro per lasciarlo partire, stessa cifra spesa dai bianconeri in estate per Joao Mario. Per questo motivo, non va esclusa la possibilità di vedere il portoghese lasciare Torino, magari già a gennaio o a giugno, con Belghali pronto a prendere il suo posto.