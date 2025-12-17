Logo SportMediaset

Calcio

L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: "Felice che Antognoni non giochi"

17 Dic 2025 - 19:33

Peter Zeidler, allenatore del Losanna, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro la Fiorentina in Conference League: "Siamo felici di poter giocare una partita così. La Fiorentina sta vivendo un momento di difficoltà ma resta una squadra di valore con calciatori importanti come Kean e Gudmundsson. Punteremo anche sui nostri tifosi che domani saranno in 12mila. Sono convinto che la Fiorentina non snobberà questo appuntamento. È una sfida importante anche per noi nonostante nel nostro campionato il prossimo avversario sia il Lucerna. In questo momento siamo concentrati solo sulla sfida di domani, sperando di arrivare in buone condizioni anche alla prossima gara di campionato". Alla fine una domanda relativa al grandissimo doppio ex della partita, Giancarlo Antognoni, che ha vestito entrambe le maglie: "Essendo di origine tedesca ricordo bene Antognoni ma anche Tardelli per il Mondiale 1982. Posso dire che conosco il legame che c’è tra Antognoni e Firenze, ma sono felice che domani non possa scendere in campo". 

19:33
L'allenatore del Losanna Zeidler scherza in vista della Fiorentina: "Felice che Antognoni non giochi"
19:09
Juve, Del Piero: "Anno non semplice ma nulla è impossibile..."
18:52
Conference League: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore
18:31
E' morto a 21 anni in un incidente stradale Ethan McLeod, calciatore del Macclesfield
18:18
Cagliari, preoccupano le condizioni di Borrelli verso il Pisa