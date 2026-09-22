Curva Juventus di spalle per Mazzola, multa di 10.000 euro al club bianconero

Il gesto di una parte dei tifosi della Juventus, che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa la decisione del Giudice Sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della Curva Sud della Juve.