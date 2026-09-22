Curva Juventus di spalle per Mazzola, multa di 10.000 euro al club bianconero

Il gesto di una parte dei tifosi della Juventus, che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa la decisione del Giudice Sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della Curva Sud della Juve.
Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile multa sino a 50.000 euro ma il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha valutato che il gesto è stato eseguito da un "numero esiguo di spettatori" non portando dunque alla massima sanzione.
Questa la nota del Giudice Sportivo: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".