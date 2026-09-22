Giudice Sportivo, multa anche per i tifosi dell'Inter

In riferimento alle partite dell'ultima giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo non ha squalificato alcun calciatore. Per quanto riguarda le società ammenda di 10mila euro alla Juventus "per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla Figc (per la morte di Sandro Mazzola, ndr); sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio". Multa di 6mila euro per la Fiorentina, 5mila per il Como, ancora per la Fiorentina, la Lazio e il Venezia, 3mila per l'Inter e la Roma, ancora mille per l'Inter sempre per il comportamento dei rispettivi tifosi.