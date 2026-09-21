Curva Juventus di spalle per Mazzola: ora rischio multa o chiusura del settore

Il gesto di una parte dei tifosi della Juventus, che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, potrebbe portare conseguenze sul piano sportivo. Nel referto inviato sul tavolo del giudice sportivo dagli ispettori federali presenti allo Stadium, infatti, sono finiti i comportamenti del settore ultrà, che possono rientrare nella fattispecie di gesti ritenuti di "spregio generalizzato" a sfondo antisportivo