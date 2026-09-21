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Curva Juventus di spalle per Mazzola: ora rischio multa o chiusura del settore

La Juventus rischia una multa o la chiusura della curva dopo i fatti durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Decisivo il giudice sportivo

21 Set 2026 - 08:50
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Il gesto di una parte dei tifosi della Juventus, che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, potrebbe portare conseguenze sul piano sportivo. Nel referto inviato sul tavolo del giudice sportivo dagli ispettori federali presenti allo Stadium, infatti, sono finiti i comportamenti del settore ultrà, che possono rientrare nella fattispecie di gesti ritenuti di "spregio generalizzato" a sfondo antisportivo

Cosa rischia la Juve?

 Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce punizioni per questa particolare casistica: si parte da una multa amministrativa che può toccare anche 50 mila euro fino alla chiusura dell'intero settore. Se venisse confermata questa seconda ipotesi, la Juventus giocherebbe il prossimo 18 ottobre in casa contro la Lazio senza la Curva Sud.

Tra le ipotesi al vaglio del Giudice Sportivo c'è anche la possibilità di non lasciare il settore vuoto ma di destinare gli ingressi della curva alle famiglie o ai giovani delle scuole calcio locali. Non si esclude, comunque, la richiesta di un supplemento d'indagine da parte della Procura federale per definire con precisione l'entità della sanzione.

I giornali sportivi: lunedì 21 settembre 2026

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