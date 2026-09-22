Il Napoli segue Kvernadze: un talent a Frosinone per seguire il nuovo Kvara

La K e la V insieme è un connubio che al Napoli rievoca dolci ricordi. E allora perchè non provare a prendere colui che condivide con Kvaratskhelia origini, radice del cognome e alcune caratteristiche tecniche. Secondo Tuttosport, i partenopei hanno già mosso i primi passi per Giorgi Kvernadze, stella nascente del Frosinone. Un talent scout era presente sulle tribune dello "Stirpe" per assistere al divertentissimo match contro il Como. Obiettivo: monitorare movimenti e qualità del giovane cresciuto alla Dinamo Batumi. Proprio come Kvara. L'ala sinistra, arrivata in Italia anche su consiglio del campione del PSG, ha stupito tutti in questa partenza. Rapidità, dribbling e concretezza rientrano nel bagaglio tecnico del classe 2003. Le big non lo perdono d'occhio, il Napoli di ADL si è già messo in fila.