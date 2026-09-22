Unity Euro Cup 2026, 23/9 a Coverciano sorteggio 5/a edizione

22 Set 2026 - 14:10
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È tutto pronto per il sorteggio della Unity Euro Cup 2026, che avrà luogo dalle 14,30 di domani, mercoledì 23 settembre, nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. Si tratta della quinta edizione della competizione promossa dalla Uefa in collaborazione con Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che rende il calcio strumento di inclusione sociale e integrazione. Per la prima volta nella sua storia, la Unity EURO Cup sarà ospitata dall'Italia. L'appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre, quando Coverciano accoglierà le 22 squadre partecipanti, per un totale di circa 400 tra atleti e componenti degli staff. Si tratta del numero più alto di squadre mai registrato nella storia del torneo: 21 sono provenienti da Federazioni Nazionali europee (in ordine alfabetico: Albania, Armenia, Austria, Belgio, Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda del Nord, Italia, Lettonia, Lichtenstein, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera), la ventiduesima è una Rappresentativa dell'Unione Europea.

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