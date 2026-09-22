Euro 2032, Abodi: "Difficile immaginare un Europeo senza Napoli"

"Sono fiducioso, il progetto che ho visto ha tutte le caratteristiche per essere eleggibile. Dopodiché c'è una competizione in atto, Napoli è in competizione con altre città e, come si suol dire quando c'è una competizione, vinca il migliore. Mi resta difficile immaginare un Europeo senza Napoli, ma Napoli con questo progetto sta cercando di meritarsi il diritto che non è acquisito, bisogna meritarselo sul campo". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine dell'accensione dell'orologio che in piazza Vittoria a Napoli scandirà il countdown per l'America's Cup, rispondendo a una domanda sul progetto di ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona e la candidatura di Napoli a ospitare le partite di Euro 2032. Una ristrutturazione "significativa", spiega Abodi: "Non si tratta di piccoli interventi, ma di un progetto con una visione complessiva che consegna a Napoli e al Napoli una struttura moderna. Ho sempre raccolto la sfiducia del presidente De Laurentiis, rispetto il suo pensiero, mi auguro che possa essere smentito dai fatti. Mi auguro che il dialogo riprenda e che si comprendano le ragioni dell'amministrazione comunale e regionale, che ha finanziato il progetto in maniera significativa".