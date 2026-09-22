Modena: 600 km per l'autografo di Belotti, l'attaccante lo invita allo stadio

22 Set 2026 - 13:41
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Mercoledì scorso aveva percorso assieme alla mamma gli oltre 300 chilometri che dividono Modena e Torino per poter finalmente incontrare il suo idolo calcistico Andrea Belotti, approdato nella scorsa sessione estiva di calciomercato al Modena Calcio di Daniele Galloppa. Un appuntamento, allo store del club canarino, durante il quale 'il Gallo', icona granata e campione d'Europa con l'Italia di Mancini nel 2021, era presente per firmare autografi e presentarsi al popolo gialloblù. Il tifoso di Belotti, diciassette anni, si è presentato all'appuntamento portandosi dietro praticamente una maglia per ogni squadra nella quale Belotti ha giocato durante la sua carriera, compresa quella della Grumellese fra i dilettanti. Una volta di fronte al suo idolo, il giovane si è commosso abbracciano a lungo l'attaccante, che gli ha firmato ogni maglietta. Poi il 17enne è subito ripartito per Torino, ma l'attaccante non deve aver dimenticato quel tifoso speciale. Tant'è, riporta il Resto del Carlino di Modena, che il bomber 32enne di Calcinate ha espresso il desiderio di invitare il 17enne di Torino allo stadio 'Braglia', quando, alla ripresa del campionato, domenica 11 ottobre il Modena ospiterà il Verona.

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