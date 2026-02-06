Retroscena Mateta-Milan: le parole di Glasner sull'infortunio

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha gettato luce sul mancato approdo di Jean-Philippe Mateta in Italia, rivelando un retroscena che mescola mercato e condizioni fisiche. L'allenatore ha spiegato che l'attaccante "ha un problema al ginocchio da novembre" ma, nonostante il dolore, "ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito". Il desiderio del francese, però, era quello di cambiare aria: "Mateta ci ha detto che vorrebbe andarsene", ha ammesso Glasner, confermando poi il contatto con via Aldo Rossi: "Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe". Ora, con il mercato ufficialmente chiuso, il club inglese effettuerà ulteriori accertamenti medici per «trovare davvero la soluzione migliore» per il giocatore e per la squadra.