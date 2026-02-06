Esordio col botto per Lookman all'Atletico Madrid: gol e assist contro il Betis

Esordio da sogno per Ademola Lookman con la maglia dell'Atletico Madrid: l'ex attaccante dell'Atalanta è stato protagonista assoluto nella sfida di Coppa del Re contro il Betis Siviglia. Schierato titolare da Simeone nel 4-4-2 al fianco di Griezmann, il nigeriano ha firmato il gol del 3-0 con un'azione personale conclusa da un destro rasoterra e ha poi servito al compagno di reparto l'assist per la quarta rete. Prima di lasciare il campo nel finale per far posto all'altro esordiente Obed Vargas, Lookman ha dimostrato di poter alzare ulteriormente il livello dell'attacco dell'Atletico.