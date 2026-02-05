Rigore Atalanta, Graziano Cesari: "È l'anti-calcio"

05 Feb 2026 - 23:46

Graziano Cesari, nella moviola di Coppa Italia Live, non ha giudicato positivamente la prova dell'arbitro Fabbri in Atalanta-Juve. Queste le parole: "La mano di Bremer non va mai verso il pallone, la distanza è ravvicinatissima e il giocatore fa un movimento per stoppare la corsa e automaticamente apre il braccio per equilibrarsi. Questo rigore è l'anticalcio! E anche sul contatto DeRoon-Cambiaso restano moltissimi dubbi perché l'olandese sembrare tirare via l'avversario". 

videovideo

Ultimi video

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

07:37
Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

Scalvini: "Ora sto bene. E vi svelo una cosa…"

10:26
Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

10:26
Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

Spalletti: "Complimenti a Palladino, noi abbiamo fatto la partita"

01:56
Le Pagelle di Atalanta-Juventus

Le Pagelle di Atalanta-Juventus

45:34
Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

Postpartita | Coppa Italia | 5 febbraio

00:48
Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

Spalletti: "Attacco? Non partecipo a questo giochino…"

01:10
Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

Pazzini: "Conceicao deve essere più concreto"

01:26
Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

Moviola Atalanta-Juve: "C'è un rigore su Cambiaso?"

02:06
La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

La moviola di Cesari: "Il rigore per l'Atalanta è l'anti-calcio"

01:12
Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

Tacchinardi: "David troppo timido, a Spalletti mancano alternative"

01:29
Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

Scalvini: "Il mister prepara la partita al top"

06:04
Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

Palladino: "È stata una serata perfetta, ma la Juve mi ha impressionato"

02:06
Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

Bremer: "Da difensore dico che non è rigore, ma la regola è chiara"

07:23
Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

Spalletti: "Disuniti nel finale, ma impareremo a riconoscere le situazioni"

01:44:20
Atalanta-Juventus: partita integrale

Atalanta-Juventus: partita integrale

I più visti di Calcio

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

Udinese-Roma 1-0: gli highlights

DICH ALLEGRI DA MIX BOLOGNA-MILAN 3/2 DICH

Allegri: "Ho scelto quelli giusti? Ho scelto quelli che stavano in piedi"

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

Atalanta-Juventus, quanti gol iconici: la top 5 di Massimo Callegari

SRV RULLO INTER INFALLIBILE INTER CON LAUTARO E ZIELINSKI 2/2 SRV

L'Inter vuole diventare "grande": Lautaro e Zielinski la guidano

MCH LANCIO PETARDO CURVA INTER - POLIZIA MCH

Il lancio del petardo a Cremona nel video della Polizia

CLIP NUMERI COPPIE ATTACCANTI INTER SRV

Coppie Inter, meglio la Thu-La o la Pio-La? I numeri a sorpresa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:46
Rigore Atalanta, Graziano Cesari: "È l'anti-calcio"
23:37
Juve, Bremer: "La regola dice che è rigore, io da difensore dico di no"
21:21
Nel 2016 vinse la Premier League, ora il Leicester rischia la terza divisione
21:19
Roma: Dovbyk e Angelino esclusi dalla lista Uefa
21:18
Fiorentina: Brescianini e Rugani fuori dalla nuova lista Uefa