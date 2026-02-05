Rigore Atalanta, Graziano Cesari: "È l'anti-calcio"

Graziano Cesari, nella moviola di Coppa Italia Live, non ha giudicato positivamente la prova dell'arbitro Fabbri in Atalanta-Juve. Queste le parole: "La mano di Bremer non va mai verso il pallone, la distanza è ravvicinatissima e il giocatore fa un movimento per stoppare la corsa e automaticamente apre il braccio per equilibrarsi. Questo rigore è l'anticalcio! E anche sul contatto DeRoon-Cambiaso restano moltissimi dubbi perché l'olandese sembrare tirare via l'avversario".