Juventus, incubo Palladino: doppio 0-3 consecutivo

Sembra che Raffaele Palladino abbia trovato la formula magica per mandare al tappeto la "Vecchia Signora". Da inizio 2025 a oggi, la Juventus è incappata in tre sconfitte con almeno tre gol di scarto: se l'Atalanta di Gasperini la scorsa stagione aveva aperto la ferita, sono state le ultime due disfatte in ordine cronologico a confermare il trend, entrambe subite contro squadre guidate proprio da Palladino (prima con la Fiorentina, sempre stagione 2024/25, e ieri con l'Atalanta in Coppa Italia).