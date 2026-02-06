Al Nassr, Cristiano Ronaldo in sciopero potrebbe saltare un'altra partita

06 Feb 2026 - 09:28

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e le autorità calcistiche saudite è arrivato ai minimi storici, trasformandosi in una vera e propria prova di forza che sta scuotendo la Saudi Pro League. Nonostante sia in condizioni fisiche perfette, il fuoriclasse portoghese starebbe meditando di prolungare il suo sciopero personale saltando anche la delicatissima sfida contro l'Al Ittihad, dopo aver già disertato il match contro l'Al Riyadh. Alla base della protesta ci sarebbe un profondo senso di "tradimento" avvertito da CR7 verso il fondo PIF: Ronaldo accusa i vertici di aver favorito i rivali dell'Al Hilal (rinforzati dall'arrivo di Karim Benzema) trascurando invece il mercato dell'Al Nassr. 

